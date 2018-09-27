В оккупированной Макеевке в результате отравления водой госпитализированы уже 87 человек

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека выразил мнение, что госпитализированных может быть гораздо больше.

В оккупированной Макеевке Донецкой области после массового отравления питьевой водой госпитализированы 87 человек.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

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"Итак, на сегодня нам удалось узнать, что суммарно в больницы Макеевки и Донецка (инфекционные отделения) госпитализированы 87 человек (из них четыре ребенка), это то, что нам удалось узнать. Информация очень сильно блокируется представителями оккупационных администраций. Как нам сообщают, состояние госпитализированных людей средне тяжелое", - сообщил Лисянский.

"Я уверен, что количество тех, кто обратились, гораздо больше, но получить информацию уже практически невозможно. Оккупационные администрации сознательно занижают количество людей, которые обратились и были госпитализированы", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки "массово начали поступать обращения с жалобами на плохое самочувствие с такими симптомами: боли в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание".