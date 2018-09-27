Ситуация напряженная, лекарств не хватает: в Макеевке число отравившихся водой возросло до 43 человек

Местные жители начали брать воду из колодцев или покупать в магазинах, боевики так называемой "ДНР" сейчас не контролируют ситуацию.

Число пострадавших от отравления в оккупированной Макеевке возросло до 43 человек.

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает "112 Украина".

"Сегодня утром мне сообщили о еще 4 случаях госпитализации взрослых людей (кроме 39 человек, о которых сообщалось ранее, - ред.). Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в оккупированной Макеевке очень сложная ситуация. У них не хватает лекарств", - сказал он.

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Лисянский отметил, что по данным медиков, отравление водой - это самое сложное отравление. По его словам, боевики так называемой "ДНР" сейчас не контролируют ситуацию.

"Люди берут воду из колодцев, покупают воду в магазинах. Ситуация напряженная. Считаю, надо быстро реагировать, завозить воду, помогать местным жителям. Но оккупанты прямо сейчас отходят от ситуации", - добавил представитель омбудсмена.

Как сообщалось, в оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. Причиной случившегося, стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке.