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Ситуация напряженная, лекарств не хватает: в Макеевке число отравившихся водой возросло до 43 человек

09:43, 27 сентября 2018
Война
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У медиков в Макеевке очень сложная ситуация / фото УНИАН

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает "112 Украина". 

"Сегодня утром мне сообщили о еще 4 случаях госпитализации взрослых людей (кроме 39 человек, о которых сообщалось ранее, - ред.). Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в оккупированной Макеевке очень сложная ситуация. У них не хватает лекарств", - сказал он. 

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Лисянский отметил, что по данным медиков, отравление водой - это самое сложное отравление. По его словам, боевики так называемой "ДНР" сейчас не контролируют ситуацию. 

"Люди берут воду из колодцев, покупают воду в магазинах. Ситуация напряженная. Считаю, надо быстро реагировать, завозить воду, помогать местным жителям. Но оккупанты прямо сейчас отходят от ситуации", - добавил представитель омбудсмена. 

Как сообщалось, в оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. Причиной случившегося, стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке. 

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Теги: #Донбасс#отравление#вода