В Донецке всю ночь шел бой в районе аэропорта - соцсети

Как сообщают очевидцы, обстрелы активизировались после 18:00 вечера 16 сентября.

Дончане в соцсетях рассказывают о сильных обстрелах в районе Ясиноватского блокпоста и Донецкого аэропорта. По словам местных жителей, грохот начался с вечера 16 сентября и продолжался всю ночь.

Как сообщают очевидцы, обстрелы активизировались после 18:00 вечера 16 сентября, новость Донбасса передает "Час Пик".

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Вот что пишут местные жители в социальных сетях:

"Донецьк 01.45 идет бой, по линии Октябрь/АП работают пулеметы, периодически гупает танк", "Северный/Застанционный. Весь вечер периодически слышно гупанье, где-то не близко. Выходила во двор - северное направление шумело разным. Киевский проспект не тихо. Тяжолое одиночное. Северная сторона… понеслась", "23.15 Донецк 5-й участок: с 18.00 слышны частые единичные взрывы, направление - Авдеевка, Ясиноватая", "Начали слушать тяжелое и громкое перемирие, забыла, какое по счету и тему запамятовала», — отмечают дончане.

"Донецьк 20.50 периодически одиночные исх.тяж. на севере/ссз побахивать начали примерно после захода солнца. Очень давно не было", - пишут в соцсетях.

Также неспокойно было и в стороне Марьинки и Трудовских:

"Где-то с 20.00 доносятся бахи со стороны Старомихайловки", - пишут в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе боевики с БМП и гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военных.