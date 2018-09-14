Эксперт объяснил, как Кремль будет использовать против Украины ликвидацию Захарченко

По мнению социолога, Россия попытается блокировать переговорный процесс с Украиной.

Ликвидация главаря "ДНР" Александра Захарченко сыграет Путину на руку в вопросе блокирования дальнейшего переговорного процесса о ситуации на Донбассе и станет прекрасным поводом для дискредитации украинского правительства.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

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"Безусловно, Россия будет максимально использовать эту ситуацию вокруг «ДНР», чтобы блокировать переговорный процесс. Совершенно очевидно, что до парламентских выборов в Украине каких-то кардинальных изменений и решений в рамках "нормандского формата" ожидать не стоит. Россия, очевидно, взяла паузу. Она будет использовать эту ситуацию, с одной стороны, с целью компрометации украинского руководства, а с другой - как формальный повод для блокирования переговоров, где на Москву оказывают все большее давление. Но вряд ли она выйдет из переговорного процесса", - сказал он.

Эксперт предположил, что в инциденте с ликвидацией Захарченко обвинят, скорее всего, некую "диверсионную группу украинских спецслужб".

"Даже по тому, как складывались события, как выстраивалась хронология этой диверсии, очевидно, кому она выгодна. Реакции российского МИД и Следственного комитета были молниеносными, тут же последовало заявление со стороны Владимира Путина. Информационный залп раздался безотлагательно, поэтому можно предполагать, что убийство Захарченко не стало сюрпризом для российской стороны. С большой долей уверенности можно предполагать, что вскоре обнаружат некую "диверсионную группу украинских спецслужб", как это уже бывало ранее. В кукольном театре произошла смена марионеток, поэтому от перестановки слагаемых сумма не изменится. Да и сценарий пьесы тоже вряд ли изменится", - уверен эксперт.