цей матеріал доступний українською

В Донецке начались обыски в "минфине "ДНР"

15:55, 07 сентября 2018
Война
2818 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСбежавшего в Россию соратника Захарченко в "ДНР" обвинили в захвате собственности

Об этом сообщил так называемый депутат самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский. "В "минфин "ДНР" зашли аудиторы под охраной людей в балаклавах", – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщают "Новости Донбасса", главой "минфина "ДНР" и одним из трех "вице-премьеров" является Екатерина Матющенко. По информации сепаратистского ресурса, сегодня она отсутствовала на заседании "парламента "ДНР".

СМИ сообщили, что из оккупированного Донецка в Москву начало убегать окружение убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. 

В частности, из Донбасса уже выехали советники Захарченко Александр Казаков и "Север". Также уехал в Москву "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация главаря "ДНР" Захарченко в Донецке
Теги: #Донецк#ДНР#обыски#Захарченко