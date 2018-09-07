В Донецке начались обыски в "минфине "ДНР"

Отмечается, что обыски проходят во всех помещениях, никого не выпускают.

В "министерстве финансов "ДНР" начались обыски.

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Об этом сообщил так называемый депутат самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский. "В "минфин "ДНР" зашли аудиторы под охраной людей в балаклавах", – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщают "Новости Донбасса", главой "минфина "ДНР" и одним из трех "вице-премьеров" является Екатерина Матющенко. По информации сепаратистского ресурса, сегодня она отсутствовала на заседании "парламента "ДНР".

СМИ сообщили, что из оккупированного Донецка в Москву начало убегать окружение убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

В частности, из Донбасса уже выехали советники Захарченко Александр Казаков и "Север". Также уехал в Москву "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения.