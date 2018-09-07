Financial Times: Забытая война в Украине уже стала самой продолжительной со времен Второй мировой

После четырех лет боев и смерти более 10 тысяч человек вооруженный конфликт с Россией почти исчез с политической повестки дня Запада.

Глядя прямо перед собой, Антон Акастелов описывает, что означает воевать на передовой опосредованной войны России против Запада.

«Каждый день ты думаешь о смерти», - сказал 23-летний рядовой украинской армии, стоя в разбитом многоквартирном доме на окраинах города Авдеевка.

Это забытая европейская война, конфликт, который за последние четыре года отобрал более 10 тысяч жизней, треть из которых - мирные жители. Это самая кровавая война в Европе со времен Балкан в 90-х годах и самая долгая за почти столетие, пишет Financial Times.

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Западные правительства обвиняют президента Владимира Путина в разжигании конфликта путем сначала незаконной аннексии Крыма, которая была первым силовым захватом территорий в Европе со времен Второй мировой войны, а затем через отправку катализирующих российских сепаратистов, которые захватили Донецк и Луганск.

Хотя Путин утверждает, что Крым всегда был частью России, его действия в Украине кажутся частью внушительного послужного списка, в который вошли также вмешательство в выборы в США, военное вторжение в Сирию для спасения режима Башара Асада и атака с применением химического оружия на бывшего российского шпиона в британском городе Солсбери.

«Надеясь отстроить то, что они считают великой Россией, они пробиваются на запад к Европе. Россия не заинтересована в снижении температуры в отношениях ни с западным миром, ни с Украиной», - сказал изданию генерал-лейтенант Сергей Найев, который командует украинскими объединенными силами.

Война зашла в тупик, но она продолжает тлеть. Связаны условиями Минских соглашений от 2015 года, обе стороны не могут использовать авиацию, танки и тяжелое вооружение. Это создает условия для недопустимой наземной войны, которая отбрасывает участников конфликта на столетие назад, когда солдаты воевали в траншеях с винтовками и гранатами в руках. Как следствие, количество погибших продолжает расти. ОБСЕ, наблюдатели которой следят за конфликтом, в августе сказали, что около 30 мирных жителей были убиты по обе стороны от линии фронта только в этом году. В Вооруженных силах Украины добавляют, что потеряли 80 солдат за это же время.

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Однако на горизонте не видно даже признаков возможного окончания войны. Ее почти не было в повестке дня встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в июле в Хельсинки. И несмотря на все усилия Америки и ее союзников по модернизации 200-тысячной армии Украины, в Авдеевке люди чувствуют себя брошеными Западом.

«Им безразлично», - говорит местная жительница Любовь Колесова, чей 28-летний сын пропал еще в первые дни войны, - «Если ты здесь не живешь, то и не поймешь».

Украинская трасса №20 пролегает сквозь бескрайние поля подсолнухов, создавая впечатление, будто это юг Франции, а не граница Европы с Россией. До войны эта дорога была одним из символом украинского экономического прогресса. Ее построили перед чемпионатом Евро-2012. Теперь эта трасса – часть линии фронта. С приближением к Авдеевке, которая расположена всего в 20 километрах от захваченного боевиками Донецка, дорога становится слишком коварной, чтобы по ней ехать дальше. Попасть в город можно лишь через неровные периферийные дороги.

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Днем Авдеевка обманчиво кажется спокойным местом. Родители прогуливаются с детьми по местным улицам, а группа пенсионеров устроила импровизированный рынок в центре, где продают молоко и другие продукты. Но война всегда рядом. Можно легко услышать отдаленные выстрелы из автомата или взрыв снаряда. У входа советской многоэтажки на улице Семашко 51-летняя Галя спрашивает: «Сколько нам еще терпеть это? Уже скоро пять лет. Это будет продолжаться еще 20?».

Большинство боев в Авдеевке происходят в индустриальной зоне на окраинах города, где солдаты и боевики хорошо окопались. Бородатый 45-летний украинский солдат Павел говорит, что природа войны изменилась.

«Вместо тяжелого вооружения в ход идут снайперы, которые могут быть даже более опасными, потому что ты немного расслабляешься. А потом вдруг пуля пробивает тебе голову», - сказал он.

Прижимая автомат «Калашникова», который больше похож на реликт 70-х годов, его командир Артур говорит: «Чем быстрее ты двигаешься, тем дольше проживешь. Самая короткая дистанция между нашими позициями – 70-80 метров, так что можно увидеть глаза врага».

Украинский военный добавляет, что иногда враг так близко, что можно узнать его акцент: российский, чеченский или южно-осетинский. Это подтверждает отрицаемый Москвой факт, что украинской армии приходится иметь дело с гибридными силами российских солдат и местных боевиков, которыми командует Кремль.

«Они создали военные силы. Даже не сомневайтесь, силы на востоке на 100% под командованием России», - сказал специальный посол США в Украине Курт Волкер.

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Один из главарей боевиков в Донецке Эдуард Басурин отрицает это.

«Представьте, если бы российская армия была здесь. Думаю, война разворачивалась бы иначе. Те, кто говорят такое, не приводят фактов для подтверждения», - сказал Басурин.

Получить четкую картинку о жизни с другой стороны линии фронта трудно. Самопровозглашенные «чиновники» так называемой «ДНР», которую поддерживает Россия и которую никто в мире не признал, отказали Financial Times в доступе к захваченной ими территории. Однако, люди из Донецка часто пересекают линию фронта.

На гражданском пропускном пункте в Майорске неподалеку от захваченной боевиками Горловки десятки автомобилей стоят в очереди, направляясь в так называемую «ДНР». Международный комитет Красного Креста говорит, что каждый месяц через такие пропускные пункты проходит около миллиона человек за исключением периодов эскалации. Ожидая в своем автомобиле, жительница Горловки Светлана объясняет, почему она так часто ездит на украинскую сторону вместе со своим отцом Николаем. Они едут, чтобы получить пенсию и купить продукты, которые в свободной от российских боевиков Украине часто дешевле.

«Все по другую сторону хотят, чтобы война закончилась», - говорит Светлана, указывая рукой в сторону захваченных российскими силами территории.

«Мы жили в мире и согласии раньше. Все же было хорошо», - добавляет ее отец.

Издание напоминает об убийстве главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко в кафе в оккупированном Донецке. Этот случай подчеркивает то, что опасно не только на линии фронта.

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Заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который побывал в Донецке в начале августа, сказал: «Если поехать в районы Донецка вблизи линии разграничения или разрушенного аэропорта, жизнь там очень трудная. Жизненные стандарты очень в плохом состоянии, инфраструктура сильно повреждена. Обеспечение газом, водой и электроэнергией очень затруднено». Главарь боевиков Басурин во всех бедах обвиняет Украину, которая блокирует экономические отношения с оккупированными территориями. Это, по его словам, не позволяет восстановить экономику.

На украинской стороне власть не только пытается побороть российского врага, но и завоевать сердца и умы русскоязычных жителей. Для этого армия и государственные институты заблокировали российское телевидение. А в детских садах и школах продвигают «патриотическое воспитание».

«Бороться с Россией трудно, поскольку объективно она большая страна с большей военной силой. Но завоевание умов наших людей – это битва в пределах наших возможностей, в которой мы должны победить», - сказал генерал-майор Александр Голоднюк во время визита в детский сад в селе Ивановское.

На первой стадии войны украинским силам не хватало военной подготовки, а в распоряжении было лишь старое советское вооружение. Они также были парализованы другим рудиментом времен Холодной войны: структурой командования, выстроенной сверху в низ, которая блокировала решения среднего звена командиров, когда враг применял электронные средства войны и блокировал системы связи. С тех времен США и другие западные страны работали над модернизацией украинской армии. Издание напоминает о финансовой поддержке на 1 миллиард долларов и решении администрации Дональда Трампа передать 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Военные аналитики считают западное оружие фактором, который изменит ход событий в случае полномасштабного российского наступления. Генерал-лейтенант Найев говорит, что западная поддержка важна, поскольку приходится опираться российской угрозе на пороге Европы. Но он также добавил, что его войска сильно изменились. Армия Украины теперь "не только способна, но и готова" отбить наступление российских боевиков, у которых есть более 400 танков. И это больше, чем, к примеру, у Великобритании.

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Перед испытанием украинских противотанковых ракет «Стугна», украинские солдаты провели несколько выстрелов из старых советских «Штурмов» и «Фаготов», чтобы продемонстрировать трудности, с которыми приходилось иметь дело в начале войны. Некоторые ракеты просто не запустились. Одна упала рядом с бронемашиною, а другая – не попала в цель, оставив после себя лишь яму на полигоне. В свою очередь, новые «Стугны» точно уничтожили четыре цели из четырех, вызвав довольную реакцию генерал-лейтенанта Найева.

«Да! Видите! Это в Украине сделано», - воскликнул он.

Новое оборудование поступает, но некоторые солдаты на линии фронта жалуются, что в бой приходится идти с «Калашниковыми», которые старше их самих. Один солдат рассказал, как он вместе с боевыми товарищами сделали копию Javelin из дерева, чтобы обмануть врага. Западные партнеры Украины надеются, что такие импровизации скоро отойдут в прошлое, а украинская армия достигнет стандартов НАТО во всех сферах: от командования до тренировок и обеспечения.

Чтобы достичь этой цели группа из более чем 200 военных США проводят учения на военной базе в Яворове вблизи границы с Польшей. Здесь украинских офицеров учат, как тренировать своих солдат.

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«Они очень мотивированы. Это их страна. Они пытаются отвоевать свою землю», - сказал сержант Вооруженных сил США Джама Фигаро, добавляя, что американские военные учатся у своих украинских коллег тоже.

«Армия США привыкла действовать в рамках контингентов в Ираке и Афганистане», - сказал он, напоминая о наступательных войнах, в которых у США было большое преимущество в воздушном пространстве.

«Это и близко не похоже на то, с чем имеют дело украинцы. Эти бои в траншеях больше похожи на тактики ближнего боя. Мы не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны», - добавил американский военный.

Тем временем, война длится уже пятый год, а перспектива появления военного или дипломатического решения кажется очень отдаленной. США и другие западные государства хотят, чтобы российские войска покинули Украину. Но Путин не демонстрирует никаких признаков, которые бы указывали на изменения в его подходах. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон недавно заявил, что когда встает вопрос Украины, Вашингтону и Москве приходится «согласиться не соглашаться».

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США ужесточили санкции, а Великобритания продвигает новые дипломатические действия. Однако, генерал-лейтенант Найев призывает Запад проснуться и увидеть угрозу со стороны России, которую он сравнил с событиями 1930-х годов.

«Мы уже видели, как такое позорное задабривание привело к Второй мировой войны», - сказал он.

Тем временем, в Авдеевке рядовой Акастелов не мог подобрать слова, чтобы очертить будущее как для себя, так и для своей страны.

«Скажи им, что мы победим», - попытался ему подсказать военный пресс-секретарь.

Молодой рядовой в ответ закатил глаза и сказал через несколько секунд: «Я не знаю, победим ли мы».