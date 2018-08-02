Украинский офицер раскрыл потери "ДНР" за первый день августа (фото)
10:42, 02 августа 2018Война
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За прошедшие сутки на Донбассе ликвидированы 5 террористов.
Комиссаров ликвидирован / фото facebook.com/ukrop.bc
Военный назвал имя уничтоженного на Донбассе 1 августа террориста "ДНР".
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Фото и информацию о нем обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". "01.08.18 пополнилась очередным дембелем #ДМБ, Комиссаров Ярослав из Енакиево", - говорится в его сообщении.
Также, по информации военного, за прошедшие сутки на Донбассе всего ликвидированы пять террористов "ДНР", четыре - ранены.
Ранее офицер сообщал, что по итогам июля в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" был ликвидирован 31 боевик.
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