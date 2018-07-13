Препятствование Россией развертыванию миротворческой миссии на Донбассе подтверждает заинтересованность РФ в продолжении агрессии - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину в вопросе введения на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей миротворцев ООН.

Препятствование Россией развертыванию миротворческой миссии на Донбассе подтверждает заинтересованность РФ в продолжении агрессии и оккупации захваченной украинской территории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

«Хочу снова вам процитировать итоговый документ саммита (НАТО) и выступление генерального секретаря НАТО. Здесь написано, что мы тщательно обсуждали перспективы введения под руководством ООН миротворческих сил на Донбассе. Мы подчеркиваем, что это поддержит и облегчит полную имплементацию Минских договоренностей и соответствующий мандат для того, чтобы обеспечить всю территорию всей зоны оккупации, включая украинско-российскую границу. Это позиция стран НАТО», - сказал Порошенко.

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Он напомнил, что эту позицию выразил в 2015 году.

«Тогда все боялись подходить к ней. На сегодняшний день наша эффективная работа обеспечила, чтобы наконец Россию назвали страной-агрессором, чтобы позиция президента Украины о введении миротворческой миссии была поддержана всеми членам НАТО», - сказал Порошенко.

«И, безусловно, очень трудно Путину объяснить, почему он не позволяет развернуть миротворческую миссию, подтверждая тем самым факт заинтересованности России в продолжении агрессии, оккупации захваченной украинской территории», - подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Брюсселе в рамках саммита НАТО состоялось заседание Североатлантического совета при участии Украины и Грузии.

В заявлении по итогам заседания указывается, что главы государств и правительств стран-членов НАТО поддерживают развертывание миротворческих сил ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемым правительством Украины участком украинско-российской границы.