За прошедшие сутки боевики 27 раз нарушали режим тишины на Донбассе

Потерь с украинской стороны нет.

На протяжении прошлых суток, 23 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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В частности из стрелкового оружия и гранатометов, оккупанты открывали огонь из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов в районе Новотошковского.

"На Донецком направлении враг в основном применял стрелковое оружие и гранатометы. Бои не высокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности, возле населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - добавили в пресс-службе.

Из артиллерии 120-мм калибра боевики открывали огонь в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово. Также по позициям Объединенных Сил возле Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

На пртяжении текущих суток враг дважды открывал огонь по нашим защитникам в районе Новотошковского из минометов 82-го калибра, а также дважды обстрелял позиции возле Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.

Как отметили в ООС, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе снова зафиксировали скопление военной техники боевиков за пределами отвода.