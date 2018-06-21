СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 101 взрыв на Донбассе

Большинство взрывов произошло на Донбассе.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 101 взрыв в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 19 июня до 19:30 20 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав примерно 90 взрывов против ориентировочно 185 соответственно", - говорится в отчете.

В частности, на Донетчине наблюдатели зафиксировали огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорского, Пищевика, Авдеевки, Ясиноватой и Крутой Балки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 11 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (10 взрывов)", - заявили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе снова зафиксировали скопление вооружения боевиков за пределами отвода. В частности зафиксировали 15 грузовиков, которые двигались со стороны РФ.

Указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей.