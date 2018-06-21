Сегодня режим тишины сохранялся на Луганском и Донецком направлениях - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В течение текущих суток, с семи утра и до 18 часов вечера противник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлении.

"На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по нашим позициям вблизи Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию. В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении штаба.