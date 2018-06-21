Террористы несут потери на Донбассе: за прошедшие сутки один уничтожен, пятеро ранены

Противник начал реже применять беспилотные летательные аппараты для разведки позиций Вооруженных сил Украины.

На Донбассе за прошедшие сутки уничтожен один оккупант, еще пятеро ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил старший лейтенант Николай Бондарчук.

«По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составляют: один оккупант убит и пятеро ранены», - сказал Бондарчук.

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По его словам, противник начал реже применять беспилотные летательные аппараты для разведки позиций Вооруженных сил Украины. Бондарчук уточнил, что вчера средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили два БПЛА типа «Орлан-10», которые пытались пересечь линию разграничения.

Как сообщал УНИАН, 20 июня на Донбассе российско-оккупационные войска 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением артиллерии и минометов.

Во время боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих.