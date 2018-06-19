На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен украинский военный

С начала суток боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе боевики российско-оккупационных войск 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в сводке по состоянию на 18.00, сегодня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

Читайте такжеВоенный ВС РФ под Мариуполем "засветил" комплекс радиоэлектронных средств разведки (фото)

«Противник с 7 утра до 18 часов вечера 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников. Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на огонь в ответ на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Огонь велся из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для запрета ведения огня противником наши подразделения на передовых позициях открывали огонь в ответ», - сказано в сводке.

Во время обстрелов один украинский военнослужащий был ранен. Потери противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, 18 июня российско-оккупационные войска прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на Горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое.