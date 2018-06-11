Озвучены серьезные потери террористов на Донбассе за неделю

Появились данные о потерях террористов на Донбассе за прошедшую неделю.

Ситуация на Донбассе на прошлой неделе обострилась – боевики били не только по украинским военным, но и атаковали объект критической инфраструктуры Донецкую фильтровальную станцию – без воды остались местные жители.

Украинские военные достойно отвечали боевикам и нанесли врагу большой урон – были ликвидированы 15 человек и 36 ранены. У ВСУ погибли два украинских героя и 15 бойцов попали в госпиталь, передает "Сегодня".

4 июня. Потери боевиков: двое погибли и шестеро ранены. У украинской армии – без потерь.

5 июня. В результате боев у ВСУ были ранены три бойца, а у боевиков дела обстояли хуже – двое уничтожены и четверо ранены. Также украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10".

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6 июня. На этот раз печальные новости из стана ВСУ – два бойца погибли и двое получили ранения. Потери боевиков больше – пять оккупантов уничтожены и трое ранены.

7 июня. Потери ВСУ – четверо раненных; у боевиков один человек был убит и еще двое ранены.

8 июня. В результате боев были уничтожены три оккупанта и 16 ранены. У ВСУ ранены четыре бойца.

9 июня. Потери противника – два человека уничтожены и пять ранены; у ВСУ двое получили ранения.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.