Боевики начали активно оборудовать огневые позиции вдоль линии соприкосновения на Донбассе - МОУ

Осуществляется минирование местности противопехотными минами российского производства, которые запрещены международным правом.

Российско-оккупационное командование активизировало работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии соприкосновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

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«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины российско-оккупационное командование активизировало работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии соприкосновения. В то же время, инженерными подразделениями так называемых первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск осуществляется минирование местности противопехотными минами российского производства, которые, напомню, запрещенные международным правом», - сказал он.

По его словам, также враг расширяет площадь заминированных территорий в результате хаотического их минировании по указанию командиров передовых подразделений противника с целью предотвращения дезертирства подчиненных.

«В связи с этим с начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских военнослужащих, подорвавшихся на собственных минно-взрывных заграждениях, установленных в тылу их подразделений», - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе.

«Хочу подчеркнуть, что изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генштабом РФ. Два корпуса, которые являются составляющими 8-й армии, выполняют функции, аналогичные функции, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны», - отметил Турчинов.