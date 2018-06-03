На Донбассе бои продолжались преимущественно на Донецком направлении - штаб ООС
20:35, 03 июня 2018Война
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Согласно информации, за текущие сутки потерь нет.
За текущие сутки потерь на Донбассе нет / фото УНИАН
На протяжении текущих суток, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении.
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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
Боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций сил ООС из стрелкового оружия.
"Враг проявлял себя возле Тарамчука, Марьинки и Широкино в Донецкой области, а также Крымского Луганской области", - говорится в сообщении.
Согласно информации, за текущие сутки потерь нет.
Потери противника уточняются.
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