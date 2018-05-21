Ликвидированных на Донбассе россиян оккупанты хоронят на скотомогильниках – Минобороны

Командование оккупационных войск продолжает скрывать факты участия российских военнослужащих в боевых действиях на Донбассе.

Ликвидированных на Донбассе россиян оккупанты хоронят на скотомогильниках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеПоявились подробности уничтожения БМП противника на Донбассе (видео)

"Командование российских оккупационных войск продолжает скрывать факты участия российских военнослужащих в боевых действиях в составе соединений и частей так называемых 1 и 2 АК российско-оккупационных войск. В частности так называемые военнослужащие одной из частей 1 АК оккупантов стали свидетелями скрытого захоронения на месте бывшего скотомогильника погибших и умерших от ран граждан России, которые ранее проходили так называемую службу в их подразделении", - сказал Гуцуляк.

По его словам, зачисление этих тайно похороненных в списки дезертиров и лиц, самовольно покинувших место службы, вызвало возмущение у многих боевиков.

"В результате действий главарей оккупантов семьям похороненных таким образом так называемых военнослужащих не сообщалось об их гибели и соответствующие выплаты не начислялись", - добавил Гуцуляк.

Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков, один уничтожен.