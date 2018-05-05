В Минобороны рассказали о состоянии раненых вчера украинских военных

Им оказывается квалифицированная медицинская помощь в военных госпиталях.

Двое раненых вчера украинских военнослужащих находятся в состоянии средней тяжести, еще один - в удовлетворительном.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Он напомнил, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.

Кроме того, при выполнении инженерных работ в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение еще один украинский военнослужащий.

«Сейчас всем нашим предоставляется оказывается квалифицированная медицинская помощь в военных госпиталях. Состояние здоровья двух военнослужащих - средней тяжести, еще одного нашего защитника – удовлетворительное», - сообщил Гуцуляк.