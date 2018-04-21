Сутки в АТО: боевики совершили 31 обстрел, двое украинских бойцов получили ранения (видео)

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение, еще один - боевую травму.

С начала суток боевики российско-оккупационных бандформирований осуществили 31 обстрел позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение, еще один - боевую травму.

В частности, на Донецком направлении из 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли наши опорные пункты в районе Павлополя и Пищевика. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Авдеевки, Гнутово, Водяного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку от Пищевика, Новотроицкого, Черненко и Талаковки. Кроме этого, под Павлополем и Талаковкой агрессор применил БМП, стрелковое оружие - вблизи Красногоровки, Лебединского и Шахты «Бутовка», а по защитникам Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

Кроме того, на Луганском направлении запрещенные 120-мм минометы враг применил по украинским позициям неподалёку от Новоалександровки, Катериновки и Зайцево. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцево. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Крымского, из гранатометов - неподалеку от Зайцево, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовкой.