Боевики планируют уничтожить беспилотник ОБСЕ и обвинить в этом ВСУ - штаб

12:37, 16 апреля 2018
Война
2307
Террористы готовятся к "охоту" на беспилотники наблюдателей ОБСЕ / УНИАН

Как сообщает в Facebook штаб АТО, вражеским силам ПВО позволили уничтожать беспилотные летательные аппараты наблюдателей ОБСЕ, но делать это таким образом, чтобы ответственность за это можно было возложить на украинские подразделения.

Читайте такжеРоссия усилила флот и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море, возможны провокации - штаб АТО

«Разведке штаба АТО стало известно, что очередным силам противовоздушной обороны противника, в частности на Бахмутском направлении, предоставлено разрешение на уничтожение в зонах их ответственности беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ. При этом, противник получил указание учитывать траекторию полета БПЛА ОБСЕ и расположения позиций сил АТО, чтобы после поражения беспилотника переложить ответственность за его уничтожение на украинских военных»,

Ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что российско-оккупационные войска усилили обстрелы и различные виды разведки на Донбассе с использованием беспилотников, технических средств и боевиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#ОБСЕ#Донбас