Боевики планируют уничтожить беспилотник ОБСЕ и обвинить в этом ВСУ - штаб

Террористы готовят провокацию против украинских подразделений на Бахмутском направлении.

Боевики российско-оккупационных войск готовят новую провокацию во время работы на оккупированных территориях представителей мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщает в Facebook штаб АТО, вражеским силам ПВО позволили уничтожать беспилотные летательные аппараты наблюдателей ОБСЕ, но делать это таким образом, чтобы ответственность за это можно было возложить на украинские подразделения.

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«Разведке штаба АТО стало известно, что очередным силам противовоздушной обороны противника, в частности на Бахмутском направлении, предоставлено разрешение на уничтожение в зонах их ответственности беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ. При этом, противник получил указание учитывать траекторию полета БПЛА ОБСЕ и расположения позиций сил АТО, чтобы после поражения беспилотника переложить ответственность за его уничтожение на украинских военных»,

Ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что российско-оккупационные войска усилили обстрелы и различные виды разведки на Донбассе с использованием беспилотников, технических средств и боевиков.