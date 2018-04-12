Волонтеры опубликовали масштабную базу данных о российской агрессии на Донбассе

База содержит масштабные факты вторжения РФ в Украину.

Международная волонтерская сообщество InformNapalm представила интерактивную базу данных российской агрессии против Украины, Грузии и Сирии.

База Russian Aggression — это результат работы волонтеров за четыре года. Это более 1700 OSINT-расследований InformNapalm, они систематизированы и разделены на две группы:

российское вооружение, обнаруженное на Донбассе;

подразделения российской армии, которые принимали участие в агрессии против Украины, Грузии, Сирии.

База содержит масштабные факты вторжения.

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Более 1300 российских военнослужащих из 89 формирований ВС РФ и других силовых структур России, а также 44 типа российского вооружения и техники, которая не могла стать трофеями и тайно поставлялась на Донбасс.

Изображения шевронов воинских частей и фото образцов техники — кликабельные ссылки, ведущие к полным текстам расследований.

База Russian Aggression будет полезна журналистам и экспертам, исследующим участие России в вооруженных конфликтах и гибридных войнах. В данный момент база доступна на украинском, английском, болгарском и русском языках.