Боевики применили лазерное оружие на Донбассе - пограничники

Информация о вероятном использовании противником лазерного оружия доведена до ВСУ и представителей международных и правозащитных организаций.

Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил вновь зафиксировала признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения.

"Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка" осуществлял наблюдение через оптические приборы за участком ответственности и был ослеплен лучом", - говорится в сообщении ГПСУ в Facebook.

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По информации пограничников, луч использовали со стороны временно оккупированной территории Донбасса.

В результате этого военнослужащий получил поражение органа зрения, в частности ожог сетчатки глаза.

"Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности - так называемых ослепляющих лазеров", - рассказали в ГПСУ.

Сейчас военнослужащий госпитализирован в главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для лечения.

Ранее Государственная пограничная служба заявляла о необходимости принятия на вооружение спецсредств для защиты от лазерного оружия, которое применяют боевики и российские оккупанты.