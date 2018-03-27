Эксперт рассказал, когда Путин может решить заканчивать с войной на Донбассе

По словам координатора ИС, Крым Путин не отдаст, но может попытаться отбить существующие санкции и вернуть репутационные потери хотя бы на направлении Донбасса.

После переизбрания Владимира Путина на четвертый срок остается открытым вопрос: как изменится политика Кремля в отношении конфликта на Донбассе.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал "Апострофу" о том, когда президент России может решить заканчивать с войной.

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"В ближайшее время россиянам предложат еще туже затянуть пояса. Сегодня у Путина есть карт-бланш на обозримый период действий. Но мы также понимаем, что есть недовольство санкциями в ближайшем окружении Путина, это должно как минимум настораживать", - отметил он.

По словам Тымчука, скандал вокруг дела Сергея Скрипаля играет нам на руку: "Теперь уже не просто Украина давит на западные страны, чтобы продлевать и углублять санкции против РФ – включаются более серьезные игроки, в первую очередь Великобритания, которая остается европейским зубром".

В данной ситуации вопрос о том, как долго Путин будет играть в свои кровавые игры на Донбассе, остается открытым, продолжил координатор ИС.

"Я не исключаю, что если мы увидим усиление санкций против Российской Федерации и вполне ожидаемое падение уровня жизни, углубление социально-экономического кризиса, то Путин уже где-то к осени может прийти к мысли, что нужно сворачивать эту авантюру", - заявил Тымчук.

Ранее британский политолог Майкл Эмерсон заявлял, что развитие ситуации на Донбассе может пойти двумя путями, либо все будет оставаться как есть и конфликт затянется надолго, либо неподконтрольные территории пойдут по пути Приднестровья, а боевики согласятся на прекращение огня.