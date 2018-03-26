Журналисты показали полуразбитый поселок возле оккупированной Горловки (видео)

Корреспонденты рассказали, что во время съемки сюжета их было хорошо видно с большого террикона в оккупированной Горловке.

Полуразбитые вследствие боевых действий села Донбасса выживают за счет военно-гражданской помощи.

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Как говорится в сюжете ТСН, помощь привозят с мирной Украины по простреливаемым дорогам. Тамошние жители привыкли к войне, говорят о новых разрушениях, но ждут весну.

Журналисты показали часть поселка Зайцево – «Жованку», от которой – 3 км до оккупированной Горловки и 300 метров до края передовой. Здесь в результате боевых действий «умирают» целые улицы, разрушенные дома никто даже не пытается восстановить.

Корреспонденты отмечают, что во время съемки сюжета их было хорошо видно с большого террикона в оккупированной Горловке. По словам военных, каждый здесь – подвижная мишень.

В «Жованке» проживают 134 человека, свои дома они показывают издалека. Местные жители, преимущественно пожилого возраста, зависят от помощи, которую оказывает военно-гражданское сотрудничество.