Сутки в АТО: трое украинских бойцов получили ранения

07:44, 27 февраля 2018
Война
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фото Лана Борисова, Facebook

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Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

На Донецком направлении оккупанты применили 120-мм минометы в районе Песок. В обеденное время противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. В поселке Каменка оккупанты использовали стрелковое оружие. 

На Луганском направлении оккупанты выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону Троицкого.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе погиб украинский военный 1998 года рождения.

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Теги: #раненые бойцы АТО#ситуация в АТО