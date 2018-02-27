Сутки в АТО: трое украинских бойцов получили ранения

За минувшие сутки боевики провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

За 26 февраля боевики провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении оккупанты применили 120-мм минометы в районе Песок. В обеденное время противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. В поселке Каменка оккупанты использовали стрелковое оружие.

На Луганском направлении оккупанты выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону Троицкого.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе погиб украинский военный 1998 года рождения.