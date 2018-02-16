Порошенко в Мюнхене объяснил, что такое "русский мир"

По мнению Порошенко, разница между «русским миром» и свободным демократическим миром поражает.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что «русский мир» превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок, примером чего является оккупированные Россией территории Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Донбасс и Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на панельной дискуссии «Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более действенное?» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте такжеПорошенко рассказал, какие темы обсуждал с Путиным по телефону «Противостояние российской агрессии является экзистенциальным вызовом, который будет влиять на наше будущее. Будет ли это «русский мир с альтернативными ценностями», или «свободный мир с универсальными ценностями»?», - обратился президент к присутствующим.

«Первое, Вам нужно понять, что такое «русский мир». Примеров много. Только сравните уровень жизни в бывшем Кенигсберге с жизнью в Мюнхене. Или территорию Карелии, которую Россия аннексировала 80 лет назад, с Финской Карелией. Или Курильские острова, которые Москва захватила после Второй мировой войны, с Японией. Разница между «русским миром» и свободным миром поражает», - подчеркнул Порошенко.

«Русский мир» превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок. Посмотрите на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым. Похоже на то, что в соответствии с доктриной «русского мира», вся Европа должна выглядеть так как Калининград или оккупированный Донецк, а не наоборот», - подчеркнул президент Украины.