Главное управление разведки Украины напомнило оккупантам, что "курение - убивает".

Главное управление разведки Украины раскрыло детали новой спецоперации против РФ, которую удалось реализовать во временно оккупированном Мелитополе 1 декабря.

По данным разведки, силы сопротивления устроили внезапную атаку на оккупантов в обеденное время на въезде в город. По ее результатам, удалось уничтожить несколько солдат РФ и повредить их топливозаправщик.

"Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур". Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение - убивает", - акцентировало ГУР.

По данным ведомства, сейчас оккупационные "власти" города пытаются скрыть последствия деятельности партизан и делают вид, что ничего не произошло. Там боятся реакции со стороны кремлевских спецслужб, утверждает ГУР.

ГУР провели против оккупантов спецоперацию "Барыня"

В сентябре 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов раскрыл детали еще одной спецоперации против РФ, которой дали кодовое имя "Барыня". По его словам, наши спецслужбы завербовали лейтенанта РФ и заставили его убедить 11 российских военных сдаться в плен.

Речь идет Алферова Даниила Владимировича, который сотрудничал с Украиной с июня 2023 года. Сейчас он находит на территории Украины: когда появилась угроза его разоблачения, ГУР позаботилось о том, чтобы помочь ему безопасно сбежать от врага.

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