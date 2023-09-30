Завербованный военнослужащий убедил сдаться в плен 11 захватчиков.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины завербовало российского кадрового военного Даниила Алферова в рамках успешной спецоперации "Барыня", сообщил представитель управления Андрей Юсов, передает Укринформ.

"В результате спецоперации "Барыня" на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Даниил Владимирович, с июня 2023 активно сотрудничавший с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни Алферова, Украина провела спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию", - отметил Юсов.

Сам Алферов рассказал, что ему удалось вывести в плен три группы военных по программе "Хочу жить":

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"После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, сдавшихся в плен".

Спецоперация ГУР "Синица" - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, как украинская военная разведка успешно провела спецоперацию под кодовым названием "Синица". В ходе нее был завербован российский пилот Максим Кузьминов, он пригнал из России вертолет Ми-8 в Харьковскую область. Вместе с ним на борту были еще два члена экипажа. Их ликвидировали после посадки.

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