Пляж во время чумы. Турция ждет гостей – и карантин им не помешает

Измученных вынужденным сидением в пределах закрытых границ Украины любителей путешествовать с приходом середины июля ждали, наконец, хорошие новости: безо всяких дополнительных условий (вроде справки о прохождении тестов на коронавирус или обязательной самоизоляции по прилету на отдых/возвращению домой) для заморского отдыха стала доступной Турция.

Даже в «мирные времена» эта замечательная южная страна располагала высокой популярностью туристов из Украины, что уж говорить о периоде, когда альтернатива – курорты Афганистана и Сомали?..

Туроператоры доводят до рекордных показателей число чартеров, курсирующих между Украиной и Турцией, а многие самолеты, пересекающие с севера на юг Черное море, «увеличились в размерах» - при этом, крупные борты вроде «Боинга-767» вылетают из Борисполя забитыми под завязку. Рады при этом все участники процесса: турки – потому что после вынужденного простоя у них вновь загружаются аэропорты и оживает туристический бизнес и торговля, украинцы – потому что вернулась альтернатива безусловно, роскошным (но – роскошным только в плане цен) Железному Порту, Коблево и Бердянску.

УНИАН примкнул на несколько дней к группе соотечественников, которые предпочли скромное обаяние природных красот Турции безумному драйву Кирилловки и безупречной противоковидной безопасности Одессы. Вареной кукурузы, семечек и пахлавы медовой на пляже, русского шансона и «Императрицы» в караоке нам для полноты впечатлений, конечно, немного не хватило – пришлось довольствоваться лишь чистым Средиземным и Эгейским морем, прозрачными реками с мраморным дном, древнегреческими руинами, стерильными аквапарками, вычищенными полупустыми пляжами, крабовыми фермами, гранатовым фрешем и идеальным асфальтом местных дорог. Да и отель, где мы остановились – это, конечно, не ровня турбазе «Агротехник» в родной Затоке (несмотря на подозрительно похожую ценовую политику в нынешнем курортном сезоне). Но, даже невзирая на эти трудности, мы справились – отчасти помогло турецкое вино из знаменитого на весь мир винного региона Анатолия. Конечно, сравнивать его с продукцией Херсонского винзавода на разлив нельзя, но скрасить жизнь изможденного впечатлениями туриста оно способно…

Но, обо всем по порядку.

Улетая, не споткнитесь…

При попытке оставить родную землю готовьтесь к определенным неудобствам. Во-первых, аэропорт «Борисполь» настойчиво просит всех пассажиров пребывать к очереди на вход за 3 часа до вылета вашего самолета. Дескать, из-за глобальной пандемии и связанных с противодействием ей ограничений некоторые аэропортные процедуры длятся дольше обычного – социальная дистанция и все такое.

В принципе, все логично, но не стоит забывать, что аэропорт «Борисполь» находится в Украине, и родом из нее же – большинство вылетающих на отдых пассажиров. Как результат – во тьме кромешной у единственного работающего в зоне вылета входа в аэровокзал собираются, трясясь от ночного холода, огромные толпы не приемлющих социальную дистанцию и ношение масок потенциальных туристов, каждый третий из которых пытается обмануть очередь или покурить прямо в толпе, ожидающей прохода на первичный контроль безопасности. Там каждому меряют температуру и сканируют рентгеном чемоданы (на дневных рейсах вся эта толпа, понятное дело, изнывает от жары и палящего солнца). В этом контексте – лайфхак: пробирайтесь внутрь аэропорта через нижний уровень (зона прибытия) или вовсе через многоярусный крытый паркинг – там очереди намного меньше. Маску не забудьте – без нее в аэропорт не пустят.

В самом аэровокзале людей сейчас мало, а персонала – к счастью, много, таким образом, внутри очередей, если приезжать заранее, почти нигде нет. Согласное требованиям общественно безопасности, в ручную кладь нынче можно брать лишь небольшой рюкзак или сумочку, которые можно разместить в самолете под креслом впереди сидящего пассажира (эта мера предусмотрена для того, чтобы люди не толпились в проходах и не контактировали друг с другом и вещами друг друга, размещая свои чемоданы на верхних багажных полках. Забегая наперед отметим, что в нашем самолёте все верхние багажные боксы были открыты, и стюарды не возражали против погрузки сумок и дорожных чемоданов в них. Возможно, экипажу просто не разрешили пообщаться с коллегами со стоек регистрации.

Пройдя все необходимые процедуры и границу, вы будете ждать вылета в окружении людей, процентов 30 из которых горделиво держат маски ниже носа, на подбородке или вовсе в кармане. При этом, все курилки в помещении – закрыты и опечатаны (говорят, есть действующая в бизнес-лаунже, но УНИАН не стал тратить деньги на все эти буржуйские штучки).

Похожая история с масками вас ждет и в самолете – часть пассажиров с патрицианским презрением на плебейских лицах снимают средства индивидуальной защиты, а бортпроводники не всегда замечают это или банально не успевают делать все нарушителям замечания. Утешает лишь обилие средств дезинфекции рук в уборных. Кстати, на всех рейсах уборная в голове самолета для пассажиров не доступна – она зарезервирована для капитана и второго пилота, чтоб снизить их контакт с биоматериалами путешественников.

В общем, ваше здоровье до прибытия в Турцию становится вашей личной зоной ответственности (не слишком рассчитывайте на сотрудничество окружающих в этом вопросе), потому УНИАН рекомендует приобрести для полета хороший респиратор (или упаковку качественных одноразовых масок) и не стесняться делать замечания беспечным соседям по залу ожидания/салону в течение двухчасового перелета.

Нужен нам берег Турецкий

По прибытию в Турции в смысле эпидемиологической обстановки чувствуешь себя намного безопасней и уверенней, почему так – УНИАН подробно описал здесь.

Окружающие аэропорт (в нашем случае – «Даламан») живописные горы и робко пробивающиеся через заросли хвои пальмы сразу настраивают на отпускной лад. И в транспорт, везущий тебя к морю и приключениям, ты садишься, уже оставив позади осадок от авиатранспортных нюансов.

Главная проблема отдыха в Турции, в чем мы воочию убедились – это сложность поиска баланса между желанием нежиться на пляже и редкой возможностью увидеть прекрасно сохранившиеся античные артефакты, невероятное разнообразие природы и завораживающие горные виды этой потрясающей страны.

В нашем случай на все про все было лишь три дня, поэтому, мы приступили к отдыху немедленно.

Окрестности Даламана, где мы жили, чрезвычайно богаты всем тем, что принято изучать, пробовать и фотографировать. Для начала мы погрузились в сафари-джип от Kaunos Tours и направились на гору Радар – полюбоваться окружающими Даламан видами с высоты птичьего полета. Эти виды, надо признать, впечатляющие, а еще более радовало то, что все эти прекрасные пляжи и острова, просматривающиеся с вершины горы, нам предстояло посетить для близкого осмотра. Добираться до вершины Радар, правда, нужно по не асфальтированной узкой горной дороге, которая здорово повышает уровень адреналина в крови, ведь вместо обочины у этой дорожки – пропасть, однако наш водитель оказался опытным орешком, и мы проскочили на высшую точку непринужденно быстро.

Невероятной красотой нас порадовал Дальян – городок, носящий титул Турецкой Венеции – из-за расположения на реке. Уютное место, над которым нависают скалы, в которых высечены целые пещерные города мертвых – кладбища для богатых людей, которые считали, что превращаться в тлен нужно с видом на море (кажется, в этом месте все туристы начинают понимать, откуда родилась концепция фильма «Достучаться до небес»), где многие дома имеют прямой выход к воде и маленькие частные причалы, и где расположены фермы по выращиванию вкуснейших синих крабов.

Здесь мы погрузились на прогулочный кораблик местного туристического кооператива DALKO и направились по воде к полуострову, разделяющему реку и море, и предлагающему туристам, таким образом, сразу два пляжа – с соленой морской и пресной речной водой на расстоянии нескольких десятков метро друг от друга. Это уникальное расположение полуострова сделало его важным пунктом миграции морских черепах, которые используют берега как места размножения. К сожалению, лето – не черепаший сезон, а потому пообщаться с черепахами нам не удалось. Зато покупались в прозрачной и невероятно теплой морской воде мы вдоволь.

Важное уточнение для путешественников, нуждающихся в дополнительных релаксантах (или средствах согрева в 37-градусную жару): на полуострове есть несколько баров, но ни один из них не содержит ни капли алкоголя. Учитывайте это при планировании круиза из Дальяна к морю.

Неподалеку расположен и древнегреческий город Каунос (Кавн), куда есть смысл заехать всем любителям истории. В Кауносе, центр которого представляет собой музей под открытым небом, идеально сохранился древний театр, бани и даже храм.

Еще одна популярная туристическая точка поблизости – исторический и культурный центр Мармарис. Город охраняет средневековая крепость, места на пляжах сейчас организованы таким образом, чтобы отдыхающие сохраняли безопасную социальную дистанцию между собой, туристов, учитывая разгар сезона, довольно мало – однако, долго гулять по Мармарису в середине дня сложно из-за жары: столбик термометра показывал +37, а с влажностью и ощущением сауны тут дела обстоят еще хуже, чем в Киеве.

Однако мы не могли пройти мимо местного рынка, потому что там продается уникальный местный специалитет – хвойный мед. Как известно, сосны меда не дают по причине отсутствия у них цветов, но пчела в данном случае собирают нектар с… кожи хвойной тли, проживающей на хвойных деревьях. В мире есть два крупных региона-производителя хвойного меда – французские Эльзас и Лотарингия и, собственно, юго-западная Турция. Так вот, окрестности Мармариса обеспечивают более половины мирового производства этого деликатеса! Но даже на заботливо накрытом для создания тени рынке выжить в июльский полдень было попросту невозможно.

Хорошая альтернатива – направится в расположенную неподалеку деревушку Акьяка, место паломничества любителей кайт-серфинга и параглайдинга, размещенную на славящейся идеально прозрачной и холодной водой реке Азмак – что мы и сделали.

Река Азмак действительно уникальна, в чем легко убедиться, взяв небольшой круиз на лодке. Реку питают горные ручьи, из-за чего вода в ней прозрачна, словно стекло, и очень прохладна. Кроме этого, дно реки состоит из белого мрамора. Выглядывая за борт лодки, видишь рельефные белый камень на глубине 9 метров, а между лодкой и мраморным дном как будто висят в воздухе крупные ленивые рыбы…

Турецкое гостеприимство

Важно отметить, что автор этих строк посещал Турцию впервые, и, в определённой мере, пребывал в плену некоторых стереотипов об отдыхе в этой стране, вследствие чего не ожидал от короткого турецкого отпуска ничего особенного. Однако, отдых в Турции буквально переворачивает сознание!

Во-первых, люди. Турки очень дружелюбны и приветливы. Особенно, к украинцам. Возможно, вы удивитесь, однако наши южные соседи считают нас, украинцев – братским народом. Правда, в отличие от соседей северных, вкладывают в это добрососедский, а не имперский смысл. «У нас так много общего! Наша ментальность близка, колоссальная совместная история, мы столько можем друг другу дать! - во время разговора с УНИАН почетный Консул Украины в области Мугла и президент группы компаний YDA Хусейн Арслан немало удивил нас глубочайшими познаниями об Украине и выдающихся украинцах (при чем, в очень правильной интерпретации, например: «в Украине построили первую космическую ракету и самый большой самолет», - без упоминаний давно несуществующих империй зла). – Культурный, туристический обмен должен стать еще более интенсивным, и мы прилагаем для этого все возможные усилия».

Во-вторых, природа. Такое разнообразия чарующих видов редко где встречается. Местами сочетание красных скал, желтых и белых песков береговой линии и лазурного моря напоминает Италию, однако – зелени в Турции намного больше, скалы покрыты зарослями изумрудной хвои. В этом смысле скалистое, поросшее лесами и омытое сияющим морем турецкое побережье в районе Даламана, Дальяна и Мармариса, пожалуй, ближе к мысу Эстерель на Лазурном Берегу Франции. В-третьих, еда. Кухня турецкого побережья имеет не так много общего, например, с арабской (чего ожидают впервые прибывающие в страну туристы). В тоже время, она и не является типично средиземноморской. Акцент на морепродукты и птицу, умеренное количество специй, оливки, приятные украинскому сердцу огурцы, а также грузинские нотки гранатовых соусов – делают любой прием пищи в Турции запоминающимся гастрономическим приключением, к тому же, за весьма скромные, по европейским (или даже киевским) меркам, деньги. И тут еще стоить иметь в виду, что турки очень хороши не только в турецкой кухне!

Кстати, хоть и самой распространенной религией Турции является ислам, Республика – государство абсолютно светское и с алкоголем, как в большинстве мусульманских стран, нет. Более того, именно в Турции находятся славящиеся вкусом своей продукции винные регионы мирового значения Юго-Восточная Анатолия и Измир – и турки очень гордятся своим вином, охотно употребляя его и угощая им в больших количествах.

Наконец, турецкий сервис местами уверенно дает фору европейскому. Например, на рынке, где нам захотелось поесть мороженного, у продавца не работал терминал и ожидаемо не было сдачи со стодолларовой купюры (кстати, почти со всеми уличными или рыночными торговцами в Турции можно рассчитываться валютой). «Разменяете, потом принесете, сколько захотите», - заявил мороженщик в упомянутой Акьяке и переключился на обслуживание других клиентов.

По соотношению цена-качество в сфере обслуживания Турцию, без преувеличений, можно считать мировым эталоном. «За свои деньги в Турции вы попросту получите больше, чем где бы то ни было», - рассуждает генеральный менеджер приютившего нас отеля Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa Тунч Батум. И с ним сложно не согласится.

Опасное обаяние ultra all inclusive

Собственно, хоть наше пребывание в Турции и началось, разумеется, с заселения в отель, мы специально отложили рассказ о нем до самого конца повествования. И сейчас вы поймете, почему.

Дело в том, что роскошные турецкие отели сами по себе сконструированы таким образом, чтобы быть надежной ловушкой для отдыхающих. Попав в их ласковые сети, покинуть стены гостиницы до самого конца отпуска крайне проблематично (если не сказать – невозможно), и только опытные гиды (при условии заранее забронированных экскурсий) способны на время вырвать отдыхающего из коварного плена «все включено».

Наш Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa оказался целым городом удовольствий и развлечений, раскинувшимся на огромной территории в 30 гектаров с собственным пляжем, занимающим 650 метров береговой линии!

На входе в этот райский сад нас встречали на чистейшем украинском – наша землячка Юлия собирала наши паспорта для оформления, и, пока мы возлежали на диванчиках в лобби гостиницы после обязательных замеров температуры и лениво ожидали дезинфекции наших сумок и чемоданов, рассказывала о доступных к посещению 5 ресторанах (1 главный – бесплатный для гостей по системе «все включено» и 4 а-ля-карт), 5 барах и нескольких снек-барах извиняющимся тоном. Дескать, сейчас кругом пандемия, а, потому, из-за противоэпидемических требований все ресторанно-барные мощности Хилтона пока не доступны (ограничения не касаются общепита с летними площадками).

Я хотел было спросить, сколько увеселительных заведений здесь существует всего, но передумал – Юлия как раз начала информировать нас о часах работы… аквапарка.

Действительно, в гостинице есть абсолютно все для разнообразного и насыщенного проведения отпуска без выхода в окружающий мир. Лестница, спускающаяся с балкона номера, ведет прямо в бассейн, построенный в виде продолговатой извилистой реки с «озерами», через которую переброшены несколько мостиков, под которыми весьма забавно проплывать; на всякий случай возле территории отеля протекает и обычная, природная речка; тут есть небольшая ферма с дружелюбными питомцами, где можно любоваться ими, как в камерном зоопарке; теннисные корты, спортзал и огромная спа-зона; сама по себе территория отеля представляет собой дендропарк с вкраплениями баров и кафе; для гурманов – тир для стендовой стрельбы с русскоязычными инструкторами; для интеллигенции – опера и джаз по вечерам в театре под открытым небом (для более брутальных отдыхающих – в том же театре в определенные дни – футбол на большом экране), кино и ночная дискотека (после часу ночи DJ по запросу отдыхающих клабберов переходит с обычных танцевальных хитов на рейв). Отель настолько огромен, что необходимые для здоровья 10000 шагов ежедневно тут находить не составит никаких проблем. Для ленивых отдыхающим по территории курсируют электрокары – можно подсаживаться в таковой, встретив его на своем пути, или вызывать, как такси, на пляж или в бар.

Добавьте к этому невероятное звездное небо, которым можно любоваться ночью с балкона – и вы поймете, что до вышеупомянутого 650-метрового пляжа не так-то легко добраться!

…Впрочем, даже попав на пляж, не так-то просто искупаться в море. Дело в том, что путь к морским волнам преграждает ряд уютных беседок… с джакузи. Коварные работники пляжа, хищно поглядывая на растерявшихся от изобилия рекреационных возможностей туристов, с подозрительной (в первые часы пребывание на турецком курорте) вежливостью проводят гостей в беседки, где несчастных отдыхающих уже поджидает прохладный минибар, меню обедов и полотенца. «Какие бы коктейли вы хотели испить? – интересуется работник пляжа тоном, не допускающим отказа от дегустации коктейлей. – И изволите ли принять джакузи?»

С коктейлями и джакузи нам пришлось согласиться, но потом мы совершили еще одну непростительную ошибку: утвердительно ответили на вопрос, желаем ли в джакузи пену.

«Сколько бокалов вам принести?» - немедленно осведомился официант.

Мы решили, что он неправильно понял наш английский (существенно ухудшившийся пропорционально числу выпитых коктейлей), и уточнили, что мы ж, дескать, пену только что обсуждали.

«Но ведь джакузи с пеной бессмысленно принимать без шампанского, сэр», - невозмутимо ответил этот исполняющий желания джинн.

В общем, на море нас выпустили только после обеда – и мы плескались в волнах соленого Средиземного, наполненные едой, негой и игристым.

Единственное, о чем мы жалели, возвращаясь домой из нашего короткого, но невероятно яркого путешествия – моря нам было слишком мало. И потому, обмениваясь фото и видео с этого потрясающего приключения, мы, с коллегами-журналистам на пути в Украину, договорились обязательно снова вернуться – тем же составом и в те же места.

В конце концов, из-за разнообразия сменяющих друг друга, будто в калейдоскопе, впечатлений – мы так и не посмотрели… Даламан.

Вердикт УНИАН: спешите ехать в Турцию, пока там еще есть свободные места. Геническ никуда от вас не денется.

Михаил Ганницкий, фото автора

Редакция благодарит Офис по вопросам культуры и информации посольства Турецкой Республики в Украине, Travel Press Club Ukraine, группу компаний YDA и всю команду Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa за организацию поездки