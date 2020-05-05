Жители Калифорнии любуются "неоновыми" пейзажами в океане (фоторепортаж)

Неоновое сияние образуется в океане во время движения планктона в ночное время суток.

Ежегодно в апреле-мае на пляжах города Сан-Диего в Калифорнии у берегов Тихого океана можно наблюдать необычное природное явления под названием биолюминесценция.

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В ночное время в воде можно увидеть неоновый свет, вызванный крошечным планктоном, который излучает ярко-голубое сияние, когда движется. Обычно днем планктон красный, но с наступлением сумерек становится синим, а биолюминесценция является естественным защитным механизмом против хищников.

Выглядит это невероятно, особенно во время больших волн, поэтому немало туристов направляются на калифорнийское побережье полюбоваться морским сиянием. Впрочем, в этом году из-за карантина это зрелище стало более "эксклюзивным", ведь увидеть его имели возможность далеко не все.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в этом году побережье Акапулько (Мексика) ночью загорелось голубым светом через планктон. Это явление здесь в последний раз наблюдали 60 лет назад.

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