В Королевском госпитале в Челси открылась грандиозная выставка цветов (фоторепортаж)
Каждый май на территории действующего Королевского госпиталя в Челси (Лондон, Великобритания) проходит грандиозная выставка цветов.
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В этом году она выпала на 21-25 мая.
Посетители Chelsea Flower Show имеют возможность погулять среди удивительных цветочных композиций, которые садовники готовят специально под событие, а также подобрать себе растения домой.
Традиционно на открытие мероприятия приходит немало известных личностей, в том числе и королева Великобритании Елизавета II.
Само событие не ограничивается лишь обзорной частью. Также среди садов проходят тематические концерты и познавательные мероприятия.
Обычно событие пользуется бешеной популярностью. Ведь несмотря на немалую цену билетов - от 37 до 107 фунтов стерлингов в 2019 году, большинство из них распроданы еще до события.