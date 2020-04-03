Во время карантина улицы Львова опустели (фоторепортаж)
13:23, 03 апреля 2020Фотоотчеты
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По центральным улицам не снуют толпы туристов как обычно.
Центр Львова не такой переполненный как обычно \ УНИАН
Всегда многолюдный Львов на время карантина опустел. Туристы город не посещают, а местные жители почти не выходят из дома.
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Центр города, всегда переполненный туристами остался пустым. Только некоторые горожане позволяют себе выйти ненадолго в город. Также можно увидеть минимальное количество транспорта.
Жители Львова делятся в соцсетях снимками пустых улиц города.
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