Во время карантина улицы Львова опустели (фоторепортаж)

По центральным улицам не снуют толпы туристов как обычно.

Всегда многолюдный Львов на время карантина опустел. Туристы город не посещают, а местные жители почти не выходят из дома.

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Центр города, всегда переполненный туристами остался пустым. Только некоторые горожане позволяют себе выйти ненадолго в город. Также можно увидеть минимальное количество транспорта.

Жители Львова делятся в соцсетях снимками пустых улиц города.

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