Любить котов - это нормально: в Калифорнии прошел CatCon (фоторепортаж)
В городе Пасадена в солнечной Калифорнии (США) 4-5 августа 2018 года уже второй год подряд прошла конвенция любителей кошек под названием CatCon.
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Как отмечают организаторы мероприятия, главная его цель - изменить негативное восприятие понятия "crazy cat lady" ("помешанная на кошках женщина"), а также популяризировать среди населения принцип "adopt, don't shop", суть которого заключается в том, что лучше забирать животных из приютов, чем покупать их.
Следует отметить, что мероприятие действительно собирает не только одиноких женщин характерного возраста, но и целые семьи с детьми, молодежь и мужчин. Здесь можно узнать больше полезной информации о кошках, подыскать себе домашнего любимца, пообщаться с единомышленниками и просто развлечься на тематически оформленных локациях. При этом все полученные средства от проведения мероприятия направляются на помощь приютам для животных.
Как сообщал УНИАН, также в начале августа в американском Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак.