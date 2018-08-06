Любить котов - это нормально: в Калифорнии прошел CatCon (фоторепортаж)

Главная цель мероприятия - изменить негативное восприятие понятия "crazy cat lady" и популяризировать принцип "adopt, don't shop".

В городе Пасадена в солнечной Калифорнии (США) 4-5 августа 2018 года уже второй год подряд прошла конвенция любителей кошек под названием CatCon.

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Как отмечают организаторы мероприятия, главная его цель - изменить негативное восприятие понятия "crazy cat lady" ("помешанная на кошках женщина"), а также популяризировать среди населения принцип "adopt, don't shop", суть которого заключается в том, что лучше забирать животных из приютов, чем покупать их.

Следует отметить, что мероприятие действительно собирает не только одиноких женщин характерного возраста, но и целые семьи с детьми, молодежь и мужчин. Здесь можно узнать больше полезной информации о кошках, подыскать себе домашнего любимца, пообщаться с единомышленниками и просто развлечься на тематически оформленных локациях. При этом все полученные средства от проведения мероприятия направляются на помощь приютам для животных.

Как сообщал УНИАН, также в начале августа в американском Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак.