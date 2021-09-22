Новые правила касаются допуска в развлекательные заведения и рестораны, а также ношения масок в общественных местах.

В австрийской столице Вене на фоне роста показателей заболеваемости коронавирусом с 1 октября 2021 года будут ужесточены карантинные ограничения.

Об этом объявил мэр Вены Михаэль Людвиг, сообщает The Local.

В частности, в австрийской столице начинает действовать так называемое правило 2-G для ночных заведений общественного питания и собраний более 500 человек (в помещении и на открытом воздухе), что означает, что доступ будет разрешен только вакцинированным или выздоровевшим гражданам.

Для сотрудников ночных заведений при этом будет действовать правило 2.5G – вакцинация, выздоровление или отрицательный ПЦР-тест.

Читайте такжеС иммунитетом и масками: в Австрии рассказали о грядущем горнолыжном сезонеКроме того, покупатели будут обязаны носить защитные маски типа FFP2 во всех магазинах. Сотрудники таких заведений могут носить тканевую защиту для носа и рта.

Новые правила первоначально будут действовать в течение одного месяца и будут применяться только к людям в возрасте 12 лет и старше.

Также мэр Вены выступил за распространение правила 2,5G на всех рабочих местах, но уточнил, что такой шаг должен быть санкционирован федеральным правительством.

При этом он пояснил, что целью новых карантинных мер является поощрение большего числа людей к вакцинации против COVID-19.

Медицинский директор Венской ассоциации здравоохранения Майкл Биндер в свою очередь заявил, что девять из десяти пациентов интенсивной терапии не были вакцинированы.

Как сообщал УНИАН, с июля 2021 года Австрия открылась для туристов из Украины.

На данный момент украинцы могут попасть в Австрию при условии наличия полной вакцинации, сделанной минимум за 14 дней до поездки и не позднее 270 дней.

Въезд без предварительной регистрации и карантина возможен с полными прививками вакцинами: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine; AstraZeneca Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Для невакцинированных лиц предусмотрен въезд с регистрацией и карантином: после въезда необходимо непременно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5-й день после въезда.

Автор: Марина Григоренко