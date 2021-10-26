Сообщение между городами прекратилось в прошлом году в марте из-за карантинных ограничений.

Акционерное общество "Укрзализныця" с 4 ноября 2021 года возобновляет курсирование поезда №67/68 "Киев – Варшава".

Как сообщает пресс-служба компании, сообщение между столицами двух стран прекратилось в прошлом году в марте из-за карантинных ограничений.

"Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00. В билетах указано время с учетом проведения пограничного и таможенного контроля", – говорится в сообщении.

Отметим, сейчас купить билеты на поезд сообщением "Киев – Варшава" можно только в международных кассах на железнодорожных вокзалах.

Читайте такжеПольша после долгой разлуки: в какие города можно отправиться на уик-энд прямо сейчасКак сообщал УНИАН, с 21 октября в Украине действуют новые правила пассажирских перевозок. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь документы, подтверждающие прививки хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19). Альтернативой может стать отрицательный результат ПЦР-теста.

Автор: Дмитрий Шварц