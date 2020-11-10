За указанный период было выполнено 825 внутренних и международных рейсов.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в октябре текущего года перевезла 130 916 пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеSkyUp в ноябре выполнит три нерегулярных рейса в столицу Узбекистана

Отмечается, что за указанный период было выполнено 825 внутренних и международных рейсов, из них чартерных - 672, а регулярных – 133 (79 из них – по Украине).

Также сообщается, что в октябре авиакомпания выполнила согласно расписанию 91% рейсов.

Кроме этого, в октябре компания перевезла 31 тонну груза, что почти в 2,5 раза больше, чем в сентябре.

Хронология событий

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Авиакомпания SkyUp Airlines в сентябре текущего года перевезла 168 379 пассажиров.

За указанный период было выполнено 1 004 внутренних и международных рейса, из них чартерных - 772, а регулярных - 232.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец