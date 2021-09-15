Еще один шаг на пути к этому сегодня сделал украинский Кабмин.

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о воздушном сообщении.

Соответствующее распоряжение было принято во время сегодняшнего заседания правительства, 15 сентября 2021 года.

Как говорится в пояснительной записке к распоряжению, соглашение либерализует рынок воздушных перевозок между странами.

"Заключение соглашения позволит создать двустороннюю договорно-правовую базу, необходимую для осуществления регулярных воздушных перевозок между двумя странами, что в свою очередь будет способствовать активизации двусторонних культурных связей, налаживанию и расширению эффективных двусторонних экономических отношений между двумя странами", – говорится в пояснительной записке.

Правительство уполномочило подписать это соглашение председателя Государственной авиационной службы Александра Бильчука.

Как сообщал УНИАН, в июне 2021 года заработало прямое авиасообщение между Украиной и Саудовской Аравией. Сначала авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas запустила рейсы из Киева в Эр-Рияд, а позже начала летать и во Львов.

Кроме того, в июле Flynas запустила рейсы из аравийской Джидды в Киев.

Также в Эль-Касим (Саудовская Аравия) из Львова начала летать украинская авиакомпания SkyUp Airlines.

При этом запуск прямого авиасообщения между Украиной и Саудовской Аравии вызвал настоящий ажиотаж среди туристов из арабских стран Персидского залива. Чем именно арабских туристов привлекла Украина, читайте в нашем большом материале.

Авторы: Марина Григоренко, Дмитрий Шварц