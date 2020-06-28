Тунис открыл туристический сезон

С 27 июня в Тунисе были открыты сухопутные, морские и воздушные границы и устанолвено авиасообщение с европейскими странами.

В Тунисе после трехмесячного карантина из-за пандемии коронавируса открыли все границы и объявили об открытии туристического сезона. Въезд на курорты позволят путешественникам только со стран, которые есть в списке "зеленых" или "оранжевых" по уровню заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил министр туризма страны Мухаммед Али Туми, сообщает Xinhuanet.

"Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов", - подтвердил министр туризма страны.

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Сухопутные, морские и воздушные границы открылись в Тунисе 27 июня. В то же время, Тунис пока можно будет посещать иностранным туристам, которые проживают в государствах безопасной "зеленой" и "оранжевой" зон. Впрочем, граждане из стран последнего списка должны заранее получить справку об отсутствии коронавирус в их организме.

Туристам из стран, отнесенных в "красный" список, въезд в Тунис запрещен.

Ранее сообщалось, что предположительно, границы ЕС и шенгенской зоны останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля. Это предусматривает проект решения ЕС о постепенном восстановлении путешествий и туризма.

Напомним, Украину занесли в "красную зону" из-за показателей заболеваемости COVID-19, который составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения.

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