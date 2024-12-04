В этом испанском городе платят почти 3000 евро каждому, кто переедет туда

Так местные власти хотят бороться с недостатком населения и экономическими проблемами.

В горах Испании расположен тихий и небольшой городок Понга, который может стать отличным местом для тех, кто устал от суеты мегаполисов. Чтобы привлечь новых жителей, местные власти учредили грант на переезд, пишет Express.

Этот маленький городок расположен в самом сердце горного хребта Пикос-де-Эуропа. Оттуда открываются потрясающие виды на скалистые вершины, пышные зеленые долины и кристально чистые реки, отметили в издании.

Несмотря на обилие дикой природы, в этом городке есть недостаток населения и проблемы с местной экономикой. Поэтому власти придумали необычный способ справиться с этими вызовами.

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Людям, которые переедут в Понгу, будут платить денежные гранты в размере 2971 евро. Столько же заплатят за каждого новорожденного в семье после переезда.

"Понга немного в стороне от проторенных туристических маршрутов, но ее горный ландшафт просто потрясающий. Это идеальное место для жизни в гармонии с природой. И в этом регионе производят потрясающие вина", - рассказал руководитель операций компании Seven Seas Worldwide Уэйн Миллс.

Журналисты поделились, что жители Понги придерживаются давних традиций. В городке все еще можно найти исторические каменные дома и мощеные улочки.

Понга предлагает захватывающие дух виды, а реки городка идеально подходят для гребли на каноэ и рыбалки, подчеркнули в издании. Природная среда богата флорой и фауной, что делает ее раем для любителей природы.

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