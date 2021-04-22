Премьер подчеркнул, что необходимо разработать пути активизации взаимовыгодного сотрудничества с Турцией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.

Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение Шмыгаль дал по итогам совещания по развитию двустороннего сотрудничества с Турцией в ​​сфере туризма.

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Премьер-министр подчеркнул, что необходимо разработать пути активизации взаимовыгодного сотрудничества с Турцией в сфере туризма, в частности, расширить морское и авиационное сообщение.

«Украинцы входят в список самых многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы на популярных маршрутах в выходные, а также открыть сообщение с новыми городами», - цитирует Шмыгаля пресс-служба.

Также глава правительства отметил, что следует разработать благоприятные условия для привлечения туристов из Турецкой Республики в Украину.

«Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений в санаторные курорты, которые будут интересны для путешествий всей семьей», - сказал он.

Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Европейском Союзе. По словам премьер-министра, это поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.

Что этому предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале апреля договорились проанализировать все спорные моменты на пути подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами.

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Автор: Дмитрий Шварц