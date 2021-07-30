Для посещения страны нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса одним из четырех одобренных в стране препаратов: Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.

Власти Саудовской Аравии разрешат посещать страну по туристическим визам с 1 августа тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Для этого нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса одним из четырех одобренных в стране препаратов: Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.

"С 1 августа снимается ограничение на въезд в королевство для обладателей туристических виз, которые прошли вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин", - говорится в сообщении Минтуризма Саудовской Аравии в Twitter.

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Саудовская Аравия выдавала туристические визы с сентября 2019 года по март 2020 года. За этот период визы получили 400 тыс. человек. Власти прекратили их выдачу из-за пандемии коронавируса, передает kommersant.

Отметим, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines в августе запускает ряд рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова.

В частности, авиакомпания будет летать в Саудовскую Аравию по такому расписанию: "Киев — Даммам — Киев" с 3 августа, рейсы каждый вторник.

"Киев — Джидда — Киев" с 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям.

"Киев — Эр-Рияд — Киев" с 4 августа, рейсы в Эр-Рияд каждую среду и субботу, рейсы в Киев каждый четверг и воскресенье.

"Львов — Даммам — Львов" с 5 августа, рейсы в Даммам по четвергам, рейсы во Львов по пятницам.

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Автор: Ирина Погорелая