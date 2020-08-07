SkyUp открывает новое направление регулярных рейсов

Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Лоукостер SkyUp с 25 сентября будет еженедельно трижды летать из Киева в Стамбул.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы SkyUp Airlines.

Первый рейс в Турцию будет стоить от 1635 гривень в одну сторону без багажа. Самолеты будут следовать в новый аэропорт «Стамбул».

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Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Сейчас для въезда в Турцию гражданам Украины нужно показать полис медицинского страхования, проведения медосмотра в пункте пропуска на признаки наличия коронавируса. При наличии симптомов пассажирам проводят бесплатный тест на COVID-19.

Ограничения на въезд были приняты правительствами стран мира в связи с пандемией COVID-19, распространившейся западными государствами в марте 2020 года. Вместе с уменьшением количества больных коронавирусом ряд стран пересмотрел правила для иностранцев, которые действовали во время усиленного карантина, и открыли границы для туристов.

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