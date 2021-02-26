В то же время и дальше будет действовать разрешение на свободное перемещение товаров и услуг.

Главы государств и правительств стран - членов Европейского Союза поддержали продление действия ограничений на путешествия в пределах Евросоюза и в ЕС.

Об этом говорится в заявлении членов Европейского Совета по вопросам COVID-19 и здравоохранения.

"На данный момент путешествия без острой необходимости должны быть ограничены", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС приветствовали одобрение двух рекомендаций по поводу путешествий в пределах Евросоюза и в ЕС, по которым ограничения могут применяться в соответствии с принципами пропорциональности, недискриминации и с учетом специфической ситуации общин, которые проживают в приграничных районах.

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В то же время, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение товаров и услуг в рамках единого рынка ЕС, в том числе с использованием "зеленых зон".

Путешествия по Европе: когда откроют границы

28 января в Евросоюзе снова не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС. В обновленном списке ЕС присутствуют лишь шесть стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

В частности, с 28 января страны-члены ЕС могут постепенно отменять ограничения на путешествия на своих внешних границах для граждан Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда. Также для граждан Китая, если власти этой страны тоже на принципах взаимности отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС.

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Автор: Виталий Саенко