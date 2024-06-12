Ранее проездной Wizz Multipass действовал только на перелеты в пять стран.

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air добавила к проездному Wizz Multipass две страны - Венгрию и Румынию. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Таким образом Wizz Air расширил действие проездного Wizz Multipass на перелеты в семь стран - Италию, Польшу, Албанию, Великобританию, ОАЭ и отныне Венгрию и Румынию.

Отмечается, что Wizz Multipass дает пользователям возможность зафиксировать цену на билет и багаж на весь 12-месячный период независимо от сезонности или периода бронирования в последнюю минуту.

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Раз в месяц пользователь может выбирать из большого количества рейсов по соответствующим маршрутам, оплачивая фиксированный тариф за билет и багаж.

Венгерский лоукостер Wizz Air - что известно

6 мая 2024 года авиакомпания ввела новый тариф Wizz Smart. Таким образом компания предлагает своим пассажирам линейку из четырех тарифов.

17 мая Wizz Air расширила действие проездного Wizz Multipass на перелеты в пять стран - Италию, Польшу, Албанию, а также Великобританию и ОАЭ.

Следует отметить, что 26 февраля 2023 года стало известно, что авиакомпанию Wizz Air второй год подряд признали худшей авиакомпанией Европы. Клиенты тогда больше всего жаловались на задержки рейсов и плохое обслуживание.

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