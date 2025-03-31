При прохождении контроля безопасности может показаться, что правила меняются каждый раз, но всему есть объяснение.

Прохождение контроля безопасности в аэропорту — процесс, который раздражает всегда. Но что делает его еще более сложным, так это постоянные изменения правил, которые кажутся бессистемными и необъяснимыми, пишет Роберт Джекман в материале для The Telegraph.

Он рассказал, что успел столкнулся с проблемами в ходе этого процесса в начале 2025 года. В первый раз ему сказали, что он может оставить ноутбук и жидкости в сумке при прохождении контроля, несмотря на знаки, указывающие на обратное. А спустя всего три недели спустя он узнал, что старые правила все еще действуют — жидкость и ноутбук нужно было выкладывать в отдельный лоток.

"И это далеко не единственная странность в системе безопасности аэропортов. Если вы часто летаете, то наверняка замечали, что требования по размещению вещей в отдельных лотках (куртки, сумки, обувь) постоянно меняются, как и извечный вопрос о необходимости снимать обувь", - отметил он.

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Откуда берутся эти правила

Правила фактически диктует, в частности, США, поскольку страна предъявляет обязательные требования к безопасности для всех рейсов, направляющихся на ее территорию. Это включает обязательный досмотр пассажиров и их багажа перед посадкой.

Большинство нынешних правил были введены после событий 11 сентября 2001 года. Время от времени правила обновляются с учетом новых угроз. Например, ограничение на провоз жидкостей в ручной клади появилось после предотвращенной террористической атаки в 2006 году.

Почему контроль в разных аэропортах такой разный

Несмотря на единые стандарты, аэропорты по всему миру значительно различаются, и США позволяют им самостоятельно определять, каким образом выполнять предписанные нормы, в том числе какую именно технологию использовать.

Для проверки пассажиров большинство аэропортов используют полносвязные сканеры, которые применяют миллиметровые волны для обнаружения посторонних предметов. Вместе с ними используется и ручной досмотр, как единственный способ определить, является тот или иной предмет в вашем кармане безобидной пилочкой для ногтей или импровизированным пластиковым ножом.

И самой сложной задачей во всем этом процессе является определение содержимого вашей обуви. Именно поэтому в некоторых странах Европы вас просят снимать обувь и отправлять ее на рентген.

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