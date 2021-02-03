Супруги более 10 лет занимались парусным спортом.

В Венгрии семья с родителей и двух дочерей воплотила свою давнюю мечту и отправилась в плавание на 15-метровой яхте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Путешествие свое начали еще в июне 2020-го – из Хорватии и уже пересекли Атлантику, посетив Испанию и Италию с остановкой в Кабо-Верде.

Рождество семья встретила на Карибах, а ныне направляется по Панамскому каналу.

Супруги более 10 лет занимались парусным спортом. Они давно планировали кругосветное путешествие, а пандемия только ускорила воплощение мечты.

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Автор: УНИАН