В Венгрии семья с родителей и двух дочерей воплотила свою давнюю мечту и отправилась в плавание на 15-метровой яхте.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Путешествие свое начали еще в июне 2020-го – из Хорватии и уже пересекли Атлантику, посетив Испанию и Италию с остановкой в Кабо-Верде.
Рождество семья встретила на Карибах, а ныне направляется по Панамскому каналу.
Супруги более 10 лет занимались парусным спортом. Они давно планировали кругосветное путешествие, а пандемия только ускорила воплощение мечты.
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