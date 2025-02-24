В этом поселке достаточно жарко как для зимних месяцев.

Зимой многие люди хотят погреться на теплом солнце и ищут для этого подходящие курорты. Одним из таких мест может стать небольшой рыбацкий поселок Пуэрто-де-Моган, который находится у подножия скалы на юго-западном побережье острова Гран-Канария, что в Испании, пишет Mirror.

Этот курорт был построен в 1980-х годах, а каналы и мосты через морской залив дали ему название "Маленькая Венеция".

"Очаровательная новая пристань для яхт была построена на месте существующей береговой линии и рыбацкой гавани, откуда вы можете отправиться на прогулку на катере, чтобы порыбачить или понаблюдать за дельфинами", - подчеркивают в материале.

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По словам экспертов, золотистый песок на пляже был завезен из Сахары, а вода в бухте защищена волнорезом, благодаря чему это место становится идеальным для отдыха семей с детьми и всех, кто хочет спокойно и безопасно поплавать в море. Кроме того, на пляже курорта есть много удобств, а именно шезлонги, зонтики, а также на прокат можно взять водяные мотоциклы.

"Здесь есть множество апартаментов и отелей, а также роскошные комплексы, в которых можно остановиться, многие из которых имеют невероятный вид на горы, пристань для яхт и море. С крыш причудливых средиземноморских домов по склону холма разливается бугенвилия (цветы - УНИАН), а вокруг поселка растут бананы, папайя, пальмы и райские птицы, благодаря чему он получил репутацию одного из самых красивых мест на острове. Здесь также гораздо тише, чем на других курортах Гран-Канария, где в высокий сезон бывает шумно", - отметили в Mirror.

Также в ресторанах можно попробовать различные блюда, в том числе и из местной рыбы, которую привозят из гавани. Кроме того, в поселке есть много баров и магазинов, где можно купить сувениры. Каждую пятницу также работает большой рынок, где продают одежду, обувь и сувениры.

"Мы приезжаем в Пуэрто-де-Моган на юге Гран-Канарии каждое лето уже много лет подряд. Это мой особый тайник. Одна неделя в год, чтобы перезарядиться. Это уютное место, не слишком большое, с небольшим защищённым пляжем, который идеально подходит для проведения времени с детьми", - рассказала о своих впечатлениях от отдыха одна из постоянных посетительниц курорта.

Последние новости туризма

Ранее работники отелей раскрыли всю правду о чистоте в номерах. По их словам, комнаты для посетителей не настолько чистые, как они себе это представляют. Они добавили, несмотря на то, что горничные всегда убирают каждую комнату после гостей, некоторые вещи в номере остаются без внимания долгое время.

Также был назван самый шумный город в мире, в котором опасно находиться. Речь идет о Мумбае (Индия), где уровень шума достигает 100 децибел, что угрожает здоровью человека.

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