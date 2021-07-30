Остров Хортица, на котором сейчас проходят масштабные работы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", получит собственный бренд.

Новая айдентика острова была презентована в Запорожье, сообщает Индустриалка.

Был презентован весь комплекс брендинга. Главных символов айдентики разработано несколько - это вариации буквы "Х", каждая из которых отсылает к определенным этапам истории или пространства Хортицы.

"Что такое "Х"? Во-первых, это главная буква острова Хортица, а во-вторых – икс, символ загадочности и мистичности, которыми буквально дышит это место", - говорится в сообщении.

Чтобы определить главный логотип Хортицы объявлено открытое голосование. Также было опубликовано видео, где рассказывается о философии брендинга.

По словам Ильи Ануфриенко, креативного директора и основателя агентства Bickerstaff.764, которая разрабатывала брендинг, задачей было сохранить аутентичность и многообразие острова, создав при этом современный визуальный язык.

"Главной задачей было рассказать, что Хортица - это гораздо больше, чем то, что мы привыкли читать в школьных учебниках. Мы хотели создать дизайн-систему, которая доносила бы всю глубину и многообразие острова, заволакивала бы человека в графическое путешествие, в котором можно раскрыть самые разные аспекты острова", - отметил он.

Восстановление острова, которое стартовало в этом году, сделало необходимым введение новой айдентики, рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко - представительница группы Метинвест, которая участвует в возрождении Хортице.

"Хортица - живой остров. Место, где ты силен. И этот живой остров силы попросил нас сделать ему красивую айдентику, понятную речь. Для нас важно, что эти символы прошли через восприятие многих людей, собственно айдентика создавались вместе с людьми, максимально инклюзивно. Это были и представители запорожской общины, и жители других областей и иностранцы. Много было молодежи. Поэтому этот брендинг - действительно живой", - сказала она.

Участники национального проекта возрождения Хортицы отдельно отметили, что любое обновление на острове будет происходить с сохранением природного и историко-культурного наследия.

Напомним, ранее заместитель председателя ОП, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил, что в ходе новой программы президента "Большая реставрация" планируется за несколько лет комплексно обновить 150 объектов культурного наследия.

Автор: Григорий Бондарь