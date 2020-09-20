Власти Мюнхена были вынуждены ввести полный запрет употребления алкоголя на Терезиенвизе.

Власти Мюнхена (Германия) не только отменили традиционное празднование пивного фестиваля "Октоберфест", но и запретили алкоголь для предотвращения "заменителей" этого мероприятия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Суббота (19 сентября - УНИАН) должна была ознаменоваться началом празднования "Октоберфест", но мероприятия по всей Германии были отменены из-за пандемии коронавируса. В дополнение к отмененного фестиваля, власть Мюнхена даже запретила алкоголь на Терезиенвизе - площадке, где обычно проводится главный праздник", - говорится в сообщении.

По информации города, "два частных лица" зарегистрировали демонстрации в Терезиенвизе на субботу - одна, чтобы продемонстрировать "право на альтернативный "Октоберфест", а другая - с целью" сохранения традиций и обычаев".

Опасаясь, что речь может идти о массовом скоплении людей и фактически о том же "Октоберфесте", городские власти Мюнхена запретили алкоголь на лугу Терезы.

Полиция сообщила, что 19 сентября атмосфера на Терезиенвизе оставалась спокойной, лишь несколько человек в традиционной одежде фестиваля гуляли или организовывали пикники.

Отмена "Октоберфеста"

Крупнейший в мире пивной фестиваль "Октоберфест" отменили еще в апреле. Он должен был состояться с 19 сентября по 4 октября.

Произошло это впервые со времен Второй мировой, но не впервые за его 210-летнюю историю. Причины были разные - от "наполеоновских войн" (1813) до эпидемии холеры (1854, 1873). Не проводили фестиваль и во время Первой и Второй мировых войн.

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Автор: УНИАН