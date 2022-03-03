Все граждане Украины, прибывающие в ОАЭ, с 3 марта 2022 года имеют право безвизового въезда и пребывания на территории Эмиратов.

Возобновлено действие Меморандума о взаимопонимании между КМУ и правительством ОАЭ о взаимной отмене визовых требований.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в ОАЭ со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Таким образом, говорится в сообщении, все граждане Украины, прибывающие в ОАЭ, с 3 марта 2022 года имеют право безвизового въезда и пребывания на территории Эмиратов в соответствии с положениями вышеупомянутого Меморандума.

При этом Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ дополнительно сообщило, что, учитывая гуманитарные условия, в которых оказались граждане Украины, принято решение о предоставлении возможности гражданам Украины, которые заехали к Эмиратов до 3 марта 2022 года, находиться на территории страны сроком до одного года при условии прохождения соответствующей процедуры продления пребывания в ОАЭ (без уплаты штрафов за превышение срока пребывания на территории ОАЭ).

Напомним, ранее стало известно, что с 1 марта Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают действие безвиза с Украиной.

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